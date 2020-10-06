Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Иран призвал Армению вернуть Нагорный Карабах Азербайджану


06.10.2020   22:26


Тегеран призвал Ереван вернуть Баку территорию Нагорного Карабаха. Об этом заявил советник по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, его цитирует «Интерфакс».

Он подчеркнул, что Армения, как и все страны, обязана соблюдать резолюции ООН. В то же время Велаяти подчеркнул, что решение о возвращении Нагорного Карабаха ни в коем случае не должно быть военным. Он напомнил, что Тегеран не заинтересован в конфликте между Баку и Ереваном.

Помимо этого, Велаяти обвинил некоторые страны, в том числе Турцию и Израиль, в усилении напряженности в регионе. Советник призвал Анкару содействовать окончанию военных действий. Он отметил, что Тегеран тоже может помочь в урегулировании конфликта.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна