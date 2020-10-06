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Иран призвал Армению вернуть Нагорный Карабах Азербайджану
06.10.2020 22:26
Тегеран призвал Ереван вернуть Баку территорию Нагорного Карабаха. Об этом заявил советник по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, его цитирует «Интерфакс».
Он подчеркнул, что Армения, как и все страны, обязана соблюдать резолюции ООН. В то же время Велаяти подчеркнул, что решение о возвращении Нагорного Карабаха ни в коем случае не должно быть военным. Он напомнил, что Тегеран не заинтересован в конфликте между Баку и Ереваном.
Помимо этого, Велаяти обвинил некоторые страны, в том числе Турцию и Израиль, в усилении напряженности в регионе. Советник призвал Анкару содействовать окончанию военных действий. Он отметил, что Тегеран тоже может помочь в урегулировании конфликта.
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