

В Тбилиси закрыли торговый центр

09.10.2020 17:42





В Тбилиси закрыли торговый центр «Тбилиси Централ». Как сообщили Netgazeti в руководстве ТЦ, объект закрыт с целью проведения дезинфекции.



«Тбилиси Централ» продолжит работу в понедельник, 12 октября, в 21:00 часов.



Руководство ТЦ также сообщило, что на данный момент случаи заражения коронавирусом подтверждены только у сотрудников отдела «биржи золота», расположенной в здании.



В Грузинской железной дороге [ГЖД] Netgazeti сообщили, что сам вокзал и билетные кассы ГЖД находящиеся в здании «Тбилиси Централ», продолжают работать в обычном режиме.



Как уже сообщалось, 6 октября было принято решение закрыть «биржу золота» на две недели.



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