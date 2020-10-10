

Швейцария обязала пребывающих из Грузии проходить карантин

10.10.2020 21:58





Власти Швейцарии включили Грузию в список государств, представляющих повышенный риск заражения коронавирусом. Обновленный перечень опубликован на сайте Федерального управления здравоохранения.



В целом в списке значится 61 страна и территория. Помимо Грузии, Швейцария обновила статус Иордании, Ирана, Канады и Словакии.



Все граждане, прибывающие из стран повышенного риска, обязаны пройти 10-дневный карантин. За несоблюдение положения предусмотрен штраф в размере 10 тысяч франков (около 11 тысяч долларов).



«После въезда в Швейцарию гражданин Грузии обязан немедленно изолироваться и не покидать своей квартиры, гостиничного номера и так далее. В течение максимум двух дней необходимо связаться с кантональными ведомствами по месту проживания и следовать полученным инструкциям/рекомендациям», — предупредили в посольстве Грузии в Швейцарии.



В середине июля Грузия попала в список третьих стран, с которым государствам-членам ЕС рекомендовалось открыть внешние границы. Совет ЕС обновляет список каждые две недели. В последний раз это произошло 1 октября. Тогда Грузии удалось сохранить статус безопасного государства.



Список носит рекомендательный характер, поэтому некоторые страны-члены ЕС и Шенгенской зоны объявили Грузию страной высокого риска, не дожидаясь решения Брюсселя. Напомним, с 8 октября карантин стал обязательным для граждан, которые приезжают из Грузии в Германию.



В Грузии с начала сентября наблюдается ухудшение эпидситуации. Уже более месяца суточный прирост инфицированных выражается в трехзначных цифрах. Рекордный показатель прироста заболевших был зафиксирован 5 октября — 578 фактов.



Согласно последним данным, в Грузии коронавирус диагностирован у 11 271 человека. Из них 6 119 пациентов выздоровели, скончались 78 человек.



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