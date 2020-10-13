

Люк Коффи: Грузия играет свою роль по содействию укрепления мира и стабильности в регионе

13.10.2020 21:43





Грузия находится в эпицентре текущего «шторма». Достаточно посмотреть на карту, чтобы увидеть всю сложность положения Грузии. Грузия граничит с Россией, Турцией, Арменией и Азербайджаном, то есть со всеми странами, вовлеченными в конфликт. Правда, Грузия не граничит с Ираном - еще одной региональной силой, которая исторически играет определенную роль «за кулисами» в Нагорном Карабахе, активность Тегерана всегда чувствуется на Южном Кавказе – «Middle East Institute» публикует статью «Грузии в Южном Кавказе приходится действовать по нескольким направлениям».



По словам автора статьи, аналитика Люка Коффи, Грузия в одиночку, по всей вероятности, не сможет добиться соглашения на основе переговоров между противоборствующими сторонами, но она сможет использовать свое влияние «за кулисами» и склонить стороны, по крайней мере, к переговорам.



Уже более двух недель, как на линии Нагорно-Карабахского конфликта разгорелись боевые действия. Нынешняя конфронтация, в отличие от июльского мятежа и других подобных менее значительных столкновений, охватывает всю линию фронта. 2 октября США, Россия и Франция (сопредседатели Минской группы) опубликовали совместное заявление, в котором призвали положить конец противостоянию и возобновить переговоры. 9 октября, после многочасовых переговоров в Москве, было объявлено о прекращении огня, хотя стороны почти сразу обвинили друг друга в нарушении условий соглашения. Грузия же находится в эпицентре «шторма». Достаточно посмотреть на карту, чтобы увидеть всю сложность положения Грузии. Грузия граничит с Россией, Турцией, Арменией и Азербайджаном, то есть со всеми странами, вовлеченными в конфликт. Правда, Грузия не граничит с Ираном - еще одной региональной силой, которая исторически играет определенную роль «за кулисами» в Нагорном Карабахе, активность Тегерана всегда чувствуется на Южном Кавказе. Многие грузины - по крайней мере, в частных беседах - выражают свои симпатии Азербайджану. По крайней мере, оккупация Арменией азербайджанских территорий ничем не отличается от незаконной оккупации Россией территорий Грузии: Цхинвальского региона (Южная Осетия) и Абхазии. Однако Грузии удается уравновесить эмоции и сопереживание со своей геополитической реальностью. В результате, в этом конфликте Грузия пытается пройти по краю дипломатического моста, что представляет собой разумный и ответственный подход. 3 октября Совет национальной безопасности Грузии опубликовал заявление относительно продолжающегося конфликта между Арменией и Азербайджаном. В нем отмечено, что «Грузия имеет добрососедские отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией» и что Тбилиси хочет сохранить эту данность (этот статус). В заявлении Совета национальной безопасности также отмечается готовность Грузии выступить посредником в конфликте. В 1994 году ОБСЕ с целью окончательного прекращения Нагорно-Карабахской войны учредила Минскую группу, однако, за прошедшие годы не было достигнуто никакого существенного прогресса. Правда, Грузия в одиночку, по всей вероятности, не сможет добиться соглашения на основе переговоров между противоборствующими сторонами, но она сможет использовать свое влияние «за кулисами» и склонить стороны, по крайней мере, к переговорам. Попытки Грузии могут и не привести к радикальному изменению ситуации, но Тбилиси по-прежнему заслуживает самой высокой похвалы со стороны США за свою роль лидера», - сказано в статье.



В статье отмечено, что Грузия временно приостановила выдачу разрешений на перевозку военных грузов по своей территории в направлении как Армении, так и Азербайджана, что вполне объяснимое решение, особенно сейчас, когда они так активно обращаются к внешним сторонам и обвиняют их в вооружении и Армении, и Азербайджана.



По словам Люка Коффи, в интересы Грузии никак не входит «быть посередине», а также мы должны рассматривать это решение как шаг к восстановлению доверия, независимо от той роли, которую Тбилиси будет играть в качестве медиатора.



«Существует ряд значительных внутренних причин, которые определяют решения Грузии в отношении Нагорного Карабаха. На конец октября назначены парламентские выборы, и Россия воспользуется любым предлогом, чтобы внести еще больший раскол в грузинское общество. В случае Нагорно-Карабахского конфликта Россия сосредоточит свое внимание на проживающих в Грузии азербайджанских и армянских меньшинствах. Это правда, по количеству они малочисленны, но их значимость необходимо учитывать. В частности, с самого начала конфликта армянское меньшинство было охвачено волнениями, и согласно дезинформации, нацеленной на них, уже высказывалось мнение, что Грузия якобы поставляет Азербайджану оружие и блокирует путь гуманитарной помощи в Армению. Даже посольству Армении в Грузии пришлось опровергнуть эти обвинения. Большая часть армянского этнического меньшинства Грузии проживает в Самцхе-Джавахети и, похоже, больше симпатизирует России, чем другие меньшинства страны, именно поэтому они легче становятся жертвой российских дезинформационных кампаний. Большинство армян, проживающих в Джавахети, имеют армянские паспорта, что облегчает им поиск сезонной работы в Армении и России. Расположенная там российская военная база до ее закрытия в 2007 году была крупнейшим источником занятости в Самцхе-Джавахети. В прошлом армянский сепаратизм был проблемой в Самцхе-Джавахети. Правда, сепаратистские настроения сегодня могут быть столь же сильными, как в прошлом, но все же есть опасения, что Москва может легко возродить сепаратистские движения в регионе. Следует также отметить, что Самцхе-Джавахети стратегически важен по целому ряду причин. Именно через этот регион проходят важные трубопроводы нефти и природного газа: Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс также проходит по территории Самцхе-Джавахети», - пишет издание.



Как считает Люк Коффи, есть основания для беспокойства, что Россия может использовать напряженность для расширения своего в Самцхе-Джавахети, населенного этническими армянами.

По его словам, исторически Москва использовала этнические разногласия и напряженность на Южном Кавказе для проведения пророссийской политики, которые часто противоречат целям США и НАТО в регионе - все это грузины знают лучше всех.



«Россия будет связываться с Арменией через Цхинвальский регион и Самцхе-Джавахети. Если ситуация в Нагорном Карабахе резко ухудшится, этническая Армения может даже потребовать, чтобы центральное правительство в Тбилиси предоставило им право создать «гуманитарный коридор», по которому Россия через территорию Грузии свяжется с Арменией. Это, конечно же не будет приветствоваться. Исторически, Москва использовала этнические разногласия и напряженность на Южном Кавказе для проведения пророссийской политики, которые часто противоречат целям США и НАТО в регионе - лучше всех это знают грузины. В то время, когда всего в нескольких километрах от нас проходит крупномасштабный конфликт и через несколько недель должны состояться парламентские выборы, Россия, несомненно, воспользуется нынешней ситуацией в Грузии в свою пользу. В таком сложном регионе, как Южный Кавказ, Грузия имеет право (по крайней мере, публично) действовать в нескольких направлениях в отношении Нагорного Карабаха. Пока неясно, как долго Грузия сможет сохранять нейтралитет. Ответ на этот вопрос, с большей вероятностью, зависит от двух вещей: как долго продлится конфликт в Нагорном Карабахе и насколько агрессивно в него будет вовлечена Россия», - говорится в статье.



Люк Коффи заявляет, что в целом Грузия хочет мира и стабильности в регионе. По его словам, то, что происходит на Южном Кавказе, обычно находит отклик за пределами региона. Именно поэтому Грузия играет свою роль в содействии миру и стабильности.



«Незаконно оккупированные территории Цхинвали, Абхазии и Нагорного Карабаха на Южном Кавказе вместе составляют 15 000 квадратных километров. Правда, подсчитать точные цифры невозможно, но эти замороженные конфликты ежегодно обходятся региону в миллиарды долларов с точки зрения экономической деятельности и иностранных инвестиций. Грузия лучше других стран знает цену сотрудничества в регионе. Благодаря своему расположению, Грузия получает большую пользу от торговых, энергетических и экономических отношений с Азербайджаном. Многие в Грузии с нетерпением ждут того дня, когда станет возможным такое сотрудничество с Арменией. Этот конфликт никак не является локализованным событием, который происходит где-то между Вашингтоном. Война между азербайджанскими вооруженными силами, с одной стороны, и армянской армией, и поддерживаемыми Арменией группировками, с другой стороны, в Нагорном Карабахе может еще больше дестабилизировать и без того хрупкий регион. То, что происходит на Южном Кавказе, обычно находит отклик за пределами региона. И поскольку Южный Кавказ так важен с точки зрения транзита, торговли и энергетики, геополитические потрясения в регионе часто имеют эффекты второго и третьего уровня в более широком регионе. Именно поэтому Грузия играет свою роль, какой бы незначительной она ни была, чтобы содействовать установлению мира и стабильности», - пишет автор статьи Люк Коффи.





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