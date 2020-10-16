

Грузия впервые имеет шанс избрать более сбалансированный и разнообразный парламент - Александр Дардели

16.10.2020 11:49





Исполнительный вице-президент американской неправительственной организации IREX Александр Дардели считает, что парламентские выборы 2020 года для Грузии являются историческими и есть шанс, что парламент страны не будет управляться какой-либо конкретной силой. Что, по его словам, будет четкой границей между кремлевским стилем правления и западным стилем правления.



«Очевидно, что выборы 31 октября очень важны и имеют историческое значение. Впервые, после 90-х годов, после того как распался Советский Союз, Грузия имеет шанс выбрать более разнообразный, сбалансированный парламент, который сможет полностью отразить общественное разнообразие и настроения и ни одна доминирующая партия не будет управлять законодательным органом», - это заявление Александр Дардели сделал во время разговора с «Голосом Америки» и пожелал, чтобы и избирательная кампания, и день выборов прошли в мирной обстановке.



Дардели говорит, что Грузия должна суметь доказать свою приверженность демократическим принципам.



«Грузинский народ и Запад вложили огромные инвестиции для того, чтобы была хорошая избирательная система, чтобы управленческое звено отражало бы взгляды всех граждан страны. Грузия станет четким перекрестком между стилем правления Кремля и демократическим западным управлением. Что касается выборов 2020 года, которые состоятся через несколько недель, необходимо, чтобы правительство Грузии в первую очередь обеспечило мирную предвыборную среду без насилия, и чтобы у всех политических партий была возможность установить свободную коммуникацию с избирателями», - сказал исполнительный вице-президент IREX Александр Дардели во время беседы с «Голосом Америки».



Представитель американской неправительственной организации также говорит и о медиа-среде Грузии и надеется, что у журналистов будет возможность работать свободно. А об общей ситуации говорит, что СМИ в стране поляризованы.



«Для меня и организации, которую я представляю, очень важна медиа среда и права журналистов. Я надеюсь, что у журналистов будет возможность работать свободно и безопасно. Я считаю, что сильная медиа-среда критически важна для демократического развития Грузии. К сожалению, на протяжении последних лет мы неоднократно становились свидетелями жестокого обращения, давления и расправы в отношении журналистов. Было несколько случаев насилия и очень жаль, что мы не видели наказанных за такие факты. Для примера мы можем привести 20 июня, в этот день в Грузии серьезно пострадали десятки журналистов. Насколько мне известно, пока никому не предъявлено обвинение», - сказал Александр Дардели в разговоре с «Голосом Америки».



Исполнительный вице-президент IREX также обращает внимание на угрозы и дезинформацию исходящие от России и говорит, что в этой борьбе общество, СМИ, неправительственный сектор и правительство должны стоять вместе.



«Кремль на протяжении многих лет формирует различные так называемые медиа-организации, которые намеренно распространяют ту или иную дезинформацию и полностью выражают политику Кремля. Одной из таких организаций является «Спутник». Кремль пытается таким образом манипулировать обществом и влиять на политическую или общественную жизнь страны. Я считаю, что основным механизмом борьбы с дезинформацией и пропагандой является просвещение и развитие у граждан критических информационных навыков, на это потребуется определенное время и это не решит проблему сразу. Очень хороший способ борьбы с дезинформацией из Кремля - это свободная медиа среда в стране, где журналисты будут предоставлять гражданам проверенную правильную информацию. Основная роль в создании такой среды лежит на правительстве, они должны обеспечить существование свободной медиа среды в стране», - говорит исполнительный вице-президент IREX Александр Дардели.





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