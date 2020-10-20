

«Партизанский марш» в Минске

20.10.2020 14:01



Вероника Аксенова



Как бы не старался Лукашенко снизить накал ситуации в Беларуси, народ не остановить. В воскресенье, 18 октября, в Минске состоялась уже ставшая традиционным, очередная акция протеста. Протестующие выбрали новый маршрут и для демонстрации использовали Партизанский проспект. Соответственно шествие получило народное название - «Партизанский марш», в котором участвовало до 100 тысяч человек. Это была десятая по счёту акция после выборов 9 августа. В каждую субботу и воскресенье белорусы выходят на многотысячные акции протеста, в будни собираются во дворах, организовав некие уличные и районные комитеты, а по ночам на деревья и домах вывешивают национальные флаги и протестную символику. Акции протеста продолжаются более двух месяцев. Исключительность этих акции состоит в том, что протестующие проводят их исключительно в мирно, без единого насилия и нарушения закона. Весь цивилизованный мир восторгается стойкости и мужеству беларуского народа. Они показали пример того, как пустыми руками, без всякого оружия, можно и нужно бороться с диктатором, который нарушает все писанные и неписанные законы, воюя с собственным народом. Это мирное волеизъявление народа во всём мире получила название «Белорусский протест».



В отличие от самосознания народа Беларусь, Лукашенко и его приспешники вопреки всему стараются вовсю удержаться у власти и идут на крайние меры. Параллельно, на протяжении последней недели, пропаганда Лукашенко во весь голос утверждала, что мирные протестующие ушли, а выходить продолжают только экстремисты, бездельники и провокаторы. Как всегда, и на сей раз, мирным протестующим незаконное правительство противопоставило ОМОН с дубинками, шокерами, оружием и водомётами. Опять избивали и калечили людей, более 100 человек задержаны. В свое оправдание ТВ, контролируемые Лукашенко, с уверенностью рассказывали о якобы найденных коктейлях Молотова, ножах и заточках, которые намеревались применить протестующие, однако ничего из этого арсенала показано не было.



Не остались в стороне и главы силовых ведомств. Заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил: «Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа». Он предупредил, что силовики «в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие». За ним выступил начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков: «Настоящих мужиков, которые любят свою родину, там нет. Это организованные преступные группы по принципу 90-х годов, и, если они будут оказывать сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие», и добавил: «Мы, конечно, гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное».



Возможность «гуманного» применения огнестрельного оружия - это что-то новое в мировой практике. Такие заявления наглядно показывают умственные и нравственные возможности окружения Лукашенко. Всем стало ясно, что в радикализации протестов заинтересован сам Лукашенко и делает всё возможное чтобы на это подтолкнуть протестующих, в таком случае у него появится долгожданный повод беспощадно расправится со своим народом и даже применить против них уже не резиновые, а настоящие патроны. Таким образом Лукашенко идет войной против собственно народа.



Интересно было заявление главы КГБ Беларусь Ивана Тертель, который в отличие от своих коллег из других ведомств, ограничился лишь предупреждением о якобы готовившихся провокациях. По его словам - «КГБ получает информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий – дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по инспирации протестного движения».



Вопреки козням со стороны властей, единство народа становится всё более твёрдым. Народ почувствовал, что он является настоящим хозяином своей страны и не собирается его уступать узурпатору. Люди не верят лжи государственной пропаганды, их не пугают угрозы силовиков и готовы еще более консолидироваться - 26 октября запланирована общенациональная забастовка, которая окончательно покажет силу и волю народа Беларусь, после чего диктатору придётся смирится с поражением. Победа народа неизбежна, она предрешена, но какой ценой?! Посмеет ли Лукашенко стрелять в мирных граждан?! Вот в главные вопросы, на которые ответы может дать только время.



В сложившей ситуации большое значение имеет позиция нашего, российского гражданского общества, которая должна встать на защиту братского Белорусского народа. Она должна потребовать от президента Путина прекратить поддерживать диктатора Лукашенко и дать права братскому народу самому определить своё будущее. Единодушный голос российского гражданского общества должен помочь понять Путину, что Лукашенко, это зло и нельзя всегда становится на стороне зла, что мы потеряем последний братский народ и история этого ему не простить. Путин должен понять, что правда всегда побеждает, а правда за народом страны Беларусь.



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