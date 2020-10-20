

Европарламент не направит в Грузию миссию по наблюдению за выборами

20.10.2020 15:46





Европарламент не направит в Грузию миссию по наблюдению за выборами. Инициатором обсуждения вопроса об отправке в Грузию наблюдательной миссии Европарламента был «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», в частности, европарламентарий Свен Миксер.



Данный вопрос должен был обсуждаться на партийной конференции президентов Европарламента 15 октября, но был снят с окончательной повестки дня. Причина решения связана с письмом Давида Сассоли, в котором президент Европарламента сообщает европарламентариям о тех регуляциях, согласно которым из-за пандемии коронавируса ряд активностей Европарламента не должен быть осуществлен или должен быть временно приостановлен. В письме, полученном Euractiv, отмечается, что активности делегаций по наблюдению за выборами должны быть временно приостановлены.



Напомним, что в сентябре председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе направил письмо президенту Европарламента с просьбой поддержать отправку наблюдательной миссии в Грузию.



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