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Избиратели прибывающие в стационарах и в изоляции смогут проголосовать на выборах


20.10.2020   16:19


Избиратели, которые находятся в стационарных лечебных учреждениях и в изоляции, смогут принять участие в голосовании на предстоящих парламентских выборах 31 октября.

Для обеспечения этого процесса в каждом муниципалитете в рамках окружных избирательных комиссий создано 127 специальных избирательных участков.

По данным ЦИК, специальные группы обеспечат участие в выборах избирателей находящихся в стационарах или изоляции, при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм и полной гарантии безопасности.

Согласно соответствующему постановлению ЦИК от 19 октября, каждая такая группа будет состоять из 12 человек. Каждый член специальной группы, а также все участники избирательного процесса будут экипированы одноразовым защитным плащом, маской, перчатками, защитным щитом и дезинфицирующим средством.

Согласно постановлению, члены специальной группы должны иметь возможность передать избирателям переносную урну и бюллетени для голосования, исключая тесный контакт с избирателями, с соблюдением дистанции не менее полутора метров.

Самоизолированные избиратели, которые официально зарегистрированы в базе данных соответствующего ведомства для участия в выборах, могут подать устное заявление в Информационный центр ЦИК с 24 по 26 октября до 22:00 часов.

Специальные избирательные участки откроются в 07:00 часов, а процедура голосования посредством переносных урн для голосования начнется в 08:00 часов и продлится до 20:00 часов.

Переносная урна для голосования будет возвращена на специальный избирательный участок до 21:00. После этого на специальных избирательных участках будет произведен подсчет голосов с участием партий, участвующих в выборах, в соответствии с правилами безопасности.

Избирательная администрация призывает лиц, находящихся в самоизоляции, а также все стороны, участвующие в выборах, своевременно обращаться в избирательную администрацию, для обеспечения их участия в избирательном процессе.

Международные и местные наблюдатели, проводящие мониторинг выборов, а также представители прессы и избирательных субъектов смогут следовать за переносной урной, наблюдать за ходом голосования и процессом подсчета голосов с соблюдением соответствующих правил.

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