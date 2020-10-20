

План оппозиционной партии в борьбе с ковидом

20.10.2020 18:04





20 октября оппозиционная партия «Европейская Грузия» представила план по управлению эпидемией ковида в Грузии.



Согласно пресс-службе партии, план был разработан рабочей группой под руководством Зураба Чиаберашвили [экс-глава ЦИК при президентстве Саакашвили] и Вахтанга Калояна — бывшего министра здравоохранения Грузии.



В чем заключается план?



Усилить взаимодействие Службы экстренной помощи и первичного здравоохранения;

Сделать ношение маски обязательным, дабы остановить передачу вируса;

Создать возможность для представителей группы риска добровольно перейти в режим карантина;

Удвоить количество коек для ковид-инфицированных;

Максимально разделить ковид-инфицированных и других пациентов, отказаться от «гибридной модели» больниц, когда в одной больнице могут лечиться и инфицированные, и другие пациенты.

«Мы наблюдаем очень опасную картину»

Один из лидеров «Еврогрузов» Гига Бокерия упрекнул действующую власть за неэффективные шаги во время пандемии.



По мнению политика, достигнутые путем жесткого и всеобщего карантина эпидемиологически безопасные месяцы должны были быть использованы для «подготовки к моменту, когда экономика вновь откроется, а число инфицированных возрастет».



«Однако, вместо этого мы наблюдаем очень тяжелую и опасную картину», — заявил он.



По данным 20 октября, за последние сутки в Грузии выявлено 1194 новых случаев ковида. Скончались 15 пациентов. Общее число заболевших достигло 19,857, из них 8666 вылечились, 158 скончались. Лечение продолжают 10,182 человек.



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