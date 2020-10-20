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НПО призывают власти установить предел инфицирования, после которого выборы будут перенесены
20.10.2020 18:08
СОВА
12 неправительственных организаций обращаются к властям с призывом определить тот критический уровень распространения коронавируса, в случае преодоления которого парламентские выборы 2020 будут перенесены.
«Мы, организации, подписавшие соглашение, считаем, что выбор между общественным здоровьем и демократическим развитием страны — неправильный способ баланса интересов. Следовательно, власти должны предпринять все меры с максимальной вовлеченностью гражданских групп, для того, чтобы все решения были приняты с учетом всех рекомендаций и прозрачности процесса», — говорится в совместном заявлении.
В частности неправительственный сектор призывает обратить внимание на следующие моменты:
В предвыборный период и в день выборов будут проходить многолюдные собрания;
Некоторым политикам пришлось изменить свои предвыборные кампании в целях безопасности. Политики воздерживаются от многолюдных собраний, также сократилась т.н. практика «от двери до двери»;
Вирус был подтвержден у нескольких партийных лидеров, влияющих на избирательный процесс;
При ухудшении эпидемиологической ситуации может значительно сократиться количество избирателей, пришедших на голосование;
Наблюдатели и политические партии сталкиваются с серьезными вызовами;
Избирательная администрация также сталкивается с серьезной проблемой: десятки тысяч сотрудников должны находиться в комиссиях практически круглосуточно и соблюдать все регуляции, в риску подвержены т.н. спецгруппы, которые будут доставлять урны для голосования в карантинные пространства и находящимся на самоизоляции людям.
В случае выборов организациям-наблюдателям будет сложно мониторить процесс голосования тысяч граждан, оставшихся в карантинной зоне и в самоизоляции.
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