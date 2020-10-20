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Пхакадзе: Правительство намерено не только продолжить помощь в размере 200 лари, но и будет целый пакет новых мер
20.10.2020 18:09
Что касается помощи в размере 200 лари, если я правильно помню, премьер упомянул, что она будет продолжаться, и конкретики больше не было, хотя правительство, как мы узнали, собирается не только продолжить эту помощь, но и будет новый пакет мер, — об этом президент Wissol Group Сосо Пхакадзе заявил после встречи с премьер-министром.
Как отметил Сосо Пхакадзе, все хорошо понимают, что пандемия никуда не делась, она носит непрерывный характер и продолжается.
«Скажу честно, мы максимально старались сохранить все рабочие места. Однако было несколько случаев, когда люди были в неоплачиваемых отпусках, особенно в апреле-мае. Именно налоговые льготы с точки зрения подоходного налога максимально помогли нам сохранить очень большое количество, 98% наших сотрудников. Эти сроки, как я уже сказал, истекают в конце этого месяца, и очень важно, чтобы мы сохранили людей в разных компаниях. Государство должно принять решение в этом отношении. Я уверен, что правительству придется принять определенные меры, что является рациональным и правильным», — заявил Пхакадзе.
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