

Для прибывающих из-за границы граждан Грузии карантин заменят на самоизоляцию

20.10.2020 19:34

Новости-Грузия



С 21 октября для прибывающих из-за границы граждан Грузии меняются правила обязательного карантина, сообщает пресс-служба правительства страны.



Граждане Грузии, вернувшись на родину из других стран, могут перейти в самоизоляцию вместо обязательного карантина, в том случае, если предоставят результаты отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. В восьмидневный карантин по-прежнему будут отправлять тех граждан, у которых не будет ПЦР-теста, либо нет условий оставаться в самоизоляции.



Координационный совет сегодня также обсудил положение в ковид-клиниках страны. По данным правительства, в стране мобилизовано минимум четыре тысячи коек.



Минздраву Грузии поручено активизировать работу для мобилизации дополнительных больничных мест, чтобы в госпитальном секторе было от 800 до 1000 свободных мест.



Во время заседания координационного совета было отмечено, что новая модель клинического управления дает возможность поддерживать нужное количество коек, так как бессимптомные пациенты и пациенты с легкой формой болезни теперь проходят лечение дома или в ковид-гостиницах, а в стационар помещают только тяжелых пациентов.



Что касается возобновления учебы в школах и университетах и инфицирования учащихся и педагогов, то по информации Минобразования страны, решения в каждом случае школа или вуз принимают самостоятельно и оперативно, после консультации с эпидемиологами.



Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 194. По данным официального сайта StopCov, с начала эпидемии в стране выявлено 19 857 случаев заражения. Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 328 человек, всего вылечились 8 666 пациентов. В карантине в данное время находятся 5 900 человек, в стационарах – 2 862, в ковид-гостиницах – 1420.







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