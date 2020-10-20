

Национальный демократический институт публикует второй предвыборный бюллетень

20.10.2020 20:45





Национальный демократический институт публикует второй предвыборный бюллетень. Как отмечается в документе, «медиа-среда Грузии является одной из самых свободных и разнообразных в регионе, но сильно поляризована, что может влиять на принятие информированных избирательных решений гражданами».

В нем также говорится, что согласно результатам опроса общественного мнения NDI за декабрь 2019 года, 69 процентов респондентов заявили, что узнают новости в основном по телевидению.



«В течение последних нескольких недель традиционные средства массовой информации (телевидение, радио и печатные СМИ) проводят национальные и местные дебаты и программы с участием политических партий. Однако представители многих СМИ говорят, что было сложно обеспечить участие «Грузинской мечты» в дебатах. Несмотря на то, что «Грузинская мечта» принимала участие в дебатах на Общественном вещателе 15 октября, большинство национальных, а также региональных СМИ — особенно те, которые считаются оппозиционными или критикующими правительство, — заявляют, что правящая партия избегала или полностью игнорировала участие в их программах», — говорится в отчете.

В документе приводятся и рекомендации:



- Национальная комиссия по коммуникациям Грузии в сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией должна предпринять дополнительные шаги для обнародования соответствующих правил и проактивного обеспечения их соблюдения СМИ и политическими партиями;



- Чтобы обеспечить избирателям доступ к сбалансированной и надежной информации, политические партии и кандидаты должны участвовать во всех дебатах и политических программах, чтобы информировать общественность о своих взглядах и планах;



- Средства массовой информации и журналисты должны иметь возможность выполнять свои легитимные функции и реализовывать свои права в соответствии с журналистской этикой — без какого-либо вмешательства. Соответствующие органы должны своевременно расследовать инциденты и обеспечивать адекватное санкционирование виновных;



- Политические партии должны внедрить внутренние механизмы для поддержки кандидатов-женщин в оставшийся период кампании;



- В оставшиеся дни кампании партии должны предоставить конкретные способы и детали для решения важных вопросов для недостаточно представленных групп;



- Политическим партиям и кандидатам следует воздерживаться от обсуждения тем (таких, как эскалация конфликта в Карабахе), которые могут нести риск разногласий и раскола в обществе. Вместо этого им следует сосредоточить внимание на кампании, ориентированной на приоритеты граждан, и более четко говорить о потребностях этнических меньшинств;



- Политические партии должны подписать многопартийный меморандум против использования гомофобных выражений в кампаниях.





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