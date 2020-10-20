

Для граждан, находящихся за рубежом, создан электронный реестр избирательных участков за границей

20.10.2020 20:49









По данным ведомства, посредством электронного реестра граждане Грузии, находящиеся за рубежом, имеют возможность найти открытые за границей избирательные участки, где они смогут проголосовать на парламентских выборах 31 октября 2020 года.



«Электронный реестр избирательных участков за рубежом размещен по следующему



Также, находящиеся за границей граждане Грузии могут ознакомиться с информацией о парламентских выборах 31 октября 2020 года и с процедурой беспрепятственного участия в них на веб-странице МИД Грузии «Выборы 2020»», - отмечено в информации. Консульским департаментом МИД Грузии создан электронный реестр избирательных участков за рубежом. Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел.По данным ведомства, посредством электронного реестра граждане Грузии, находящиеся за рубежом, имеют возможность найти открытые за границей избирательные участки, где они смогут проголосовать на парламентских выборах 31 октября 2020 года.«Электронный реестр избирательных участков за рубежом размещен по следующему электронному адресу Также, находящиеся за границей граждане Грузии могут ознакомиться с информацией о парламентских выборах 31 октября 2020 года и с процедурой беспрепятственного участия в них на веб-странице МИД Грузии «Выборы 2020»», - отмечено в информации.



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