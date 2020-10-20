

НПО опасаются снижения активности избирателей на фоне эпидемии коронавируса

20.10.2020 21:29





Двенадцать неправительственных организаций опубликовали совместное заявление, в котором призывают власти принимать максимально прозрачные решения в преодолении вызванного коронавирусом кризиса в предверии парламентских выборов.



В обращении говорится, что в условиях ухудшения эпидситуации количество избирателей, пришедших на избирательные участки, может быть значительно ниже ожидаемого.



«Нельзя избежать многолюдных собраний в предвыборный период и в день выборов. Несмотря на то, что было дано много рекомендаций по защите от вируса, к сожалению, многие люди не соблюдают правила ношения защитных масок и не соблюдают дистанцию, что, очевидно, представляет собой значительный риск. Политические партии продолжают агитацию, хотя некоторые из них внесли существенные изменения и, в некоторых случаях, ограничили предвыборную активность, чтобы предотвратить распространение ковид-инфекции. Изменилось проведение так называемой кампании «от двери к двери», и некоторые политические субъекты воздерживаются от многолюдных собраний.



Подобная эпидемиологическая ситуация может повлиять на избирателей, которые, в свою очередь, избегают участия в предвыборных собраниях. При ухудшении эпидемиологической ситуации может значительно сократиться количество избирателей, пришедших на избирательные участки. Особенно это касается граждан из групп повышенного риска», — говорится в заявлении.



НПО отмечают, что коронавирус выявили уже у нескольких лидеров политических партий, что скажется на их активности в предвыборной кампании и в день голосования.



Они также отмечают, что во время выборов организациям-наблюдателям будет очень сложно наблюдать за процессом голосования тысяч граждан, оставшихся в карантинной зоне и в самоизоляции.



«К сожалению, часть населения не верит в существование коронавируса или не относится к этой проблеме серьезно, следовательно, стоит ожидать, что они проигнорируют рекомендации, необходимые для предотвращения распространения вируса.Учитывая эти вызовы, правительству Грузии важно принимать максимально прозрачные решения в преодолении кризиса и, что наиболее важно, предоставлять населению конкретную информацию о том, какие решения оно намеревается принять при развитии различных сценариев», — сказано в заявлении.



Представители НПО предлагают расширить формат Межведомственного координационного совета, в который будут вовлечены все соответствующие субъекты, связанные с выборами, включая политические партии, неправительственный сектор и народного защитника.



Кроме этого, на их взгляд, нужно разработать план управления ковид-инфекцией с учетом различных сценариев его распространения. Важно определить критическое количество «инфицированных людей», а также скорость и серьезность распространения эпидемии, которая приводит к объявлению чрезвычайного положения по всей стране, переносу выборов и необходимости введения ограничений», говорится в документе.



Наконец, подписавшие организации считают, что выбор между общественным здоровьем и демократическим развитием страны – неверный способ сбалансировать интересы.



Документ подписали: «Международная прозрачность -Грузия» (TIG), Грузинская демократическая инициатива (GDI), Международное общество справедливых выборов и демократии (ISFED), Фонд открытого общества (OSGF), «Сапари», «Общество и банки», Фонд развития СМИ (MDF), Центр по правам человека (HRIDC), Центр исследовательской журналистики и экономического анализа, Институт развития свободы информации (IDFI), Ассоциации ООН в Грузии, Центр изучения и мониторинга прав человека (EMC)





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





