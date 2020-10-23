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Георгий Микаутадзе покинул должность секретаря Высшего совета юстиции
23.10.2020 11:19
Георгий Микаутадзе подал в отставку с поста секретаря Высшего совета юстиции.
Как сообщили Первому каналу Грузии в пресс-службе Высшего совета юстиции, пленум Верховного суда Грузии избрал Микаутадзе председателем Судебной палаты по гражданским делам.
В пресс-службе поясняют, что по законодательству эта должность несовместима с должностью секретаря совета. По их словам, по этой причине Микаутадзе подал в отставку с должности секретаря Высшего совета юстиции.
Новый секретарь Высшего совета юстиции будет избран 30 октября на 28-й внеочередной Конференции судей Грузии.
Георгий Микаутадзе был избран секретарем Высшего совета юстиции 24 июня 2017 года.
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