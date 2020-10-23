

Георгий Микаутадзе покинул должность секретаря Высшего совета юстиции

23.10.2020 11:19





Георгий Микаутадзе подал в отставку с поста секретаря Высшего совета юстиции.



Как сообщили Первому каналу Грузии в пресс-службе Высшего совета юстиции, пленум Верховного суда Грузии избрал Микаутадзе председателем Судебной палаты по гражданским делам.



В пресс-службе поясняют, что по законодательству эта должность несовместима с должностью секретаря совета. По их словам, по этой причине Микаутадзе подал в отставку с должности секретаря Высшего совета юстиции.



Новый секретарь Высшего совета юстиции будет избран 30 октября на 28-й внеочередной Конференции судей Грузии.



Георгий Микаутадзе был избран секретарем Высшего совета юстиции 24 июня 2017 года.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





