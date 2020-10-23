

Грузия, Тунис и Канада исключены из списка «безопасных стран» ЕС

23.10.2020 11:36





Грузия, Тунис и Канада исключены из списка «безопасных стран» ЕС. Это означает, что согласно рекомендации ЕС гражданам, Грузии следует временно ограничить право на выезд в страны ЕС.



Соответствующее решение принял Совет Европейского Союза. Как отмечается на официальном сайте, исключение из списка трех стран связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в этих государствах.



В списке т.н. безопасных стран, составленном в связи с пандемией коронавируса, остаются Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Руанда, Сингапур, Таиланд и Уругвай.



Следует отметить, что решение Совета Европейского Союза носит только рекомендательный характер.



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