|
|
Грузия, Тунис и Канада исключены из списка «безопасных стран» ЕС
23.10.2020 11:36
Грузия, Тунис и Канада исключены из списка «безопасных стран» ЕС. Это означает, что согласно рекомендации ЕС гражданам, Грузии следует временно ограничить право на выезд в страны ЕС.
Соответствующее решение принял Совет Европейского Союза. Как отмечается на официальном сайте, исключение из списка трех стран связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в этих государствах.
В списке т.н. безопасных стран, составленном в связи с пандемией коронавируса, остаются Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Руанда, Сингапур, Таиланд и Уругвай.
Следует отметить, что решение Совета Европейского Союза носит только рекомендательный характер.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна