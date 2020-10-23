

Власти строго рекомендуют гражданам ношение маски в открытом пространстве в Тбилиси, Кутаиси и Батуми

23.10.2020 12:08





Рекомендация Координационного совета — носить маску в открытом пространстве в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, — об этом после заседания Координационного совета заявила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили.



По ее словам, эта норма имеет строгий рекомендательный характер.



«Мы приняли решение — настоятельно рекомендуем в трех городах, где этого требует эпидемиологическая ситуация, в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, носить маску и в открытых пространствах. Особенно в местах, где невозможно соблюдать дистанцию. Это будут контролировать соответствующие службы, Инспекция труда и министерство внутренних дел. Пожалуйста, с сегодняшнего дня в Тбилиси, Кутаиси и Батуми давайте носить маски в открытых пространствах. Особенно там, где невозможно соблюдать дистанцию. Например, на остановках общественного транспорта, где собирается много людей. На данном этапе это носит строгий рекомендательный характер. Пожалуйста, примите во внимание эту рекомендацию, насколько это возможно, чтобы у нас не было необходимости вводить санкции в отношении открытых пространств. Мы надеемся, что наши граждане будут следовать этому правилу», — заявила Мезвришвили.





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