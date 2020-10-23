

Мезвришвили: ношение защитных масок на открытых пространствах будут контролировать МВД и инспекция труда

23.10.2020 12:46





После заседания Координационного совета стало известно, что правительство Грузии настоятельно рекомендует гражданам Тбилиси, Кутаиси и Батуми носить защитные маски на открытом воздухе. Об этом заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.



По словам Мезвришвили, в перечисленных трех крупных городах ношение масок проконтролирует Министерство внутренних дел и инспекция труда. По ее словам, на данном этапе, этот призыв носит рекомендательный характер, однако является строгой рекомендацией.



«Поэтому, я прошу и призываю, с сегодняшнего дня в Тбилиси, Кутаиси и Батуми на открытых пространствах носить защитные маски. Там, где невозможно соблюсти дистанцию, например, на остановках общественного транспорта. Надеюсь, нам не придется использовать ресурсы полиции для того, чтобы они приняли участие в повышении сознательности граждан в этом вопросе.



Сегодня, 23 октября, в Грузии подтверждено 1759 новых случаев заражения коронавирусом, что является еще одним рекордным показателем. Еще 5 человек скончались и 350 человек выздоровели.



Всего в стране подтверждено 24 562 случая заражения COVID-19, из которых 9751 пациента выздоровели, а 183 скончались.



В последнее время в стране резко возросло число случаев заболевания новым коронавирусом. Решением Межведомственного координационного совета запрещается собирать более 200 человек как в помещении, так и на улице. Также запрещено устраивать свадьбы и поминки. Также рестораны и развлекательные заведения в Аджарии, Тбилиси, Мцхета и Имерети работают только до 22:00.





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