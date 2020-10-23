

ВОЗ официально рекомендовал Грузии использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса

23.10.2020 17:25





Грузия получила рекомендацию от Всемирной организации здравоохранения использовать препарат от коронавируса «Ремдесивир», заявила сегодня на брифинге глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе.



«Ремдесивир» является новым противовирусным препаратом в классе нуклеотидных аналогов. США 1 мая 2020 выдало в упрощённом порядке «разрешение для экстренного использования» ремдесивира для лечения COVID-19 в США».



«У нас постоянно есть коммуникация с клинической группой, и мы получили от Всемирной организации здравоохранения рекомендацию, что можем использовать «Ремдесивир» в рамках исследования», сказала Тикарадзе.



По ее словам, уже началась процедура закупки препарата.



Тикарадзе также сообщила, что на данный момент в Грузии есть запас около 700 тысяч ПЦР-тестов и около 200 тысяч тестов на антигены и антитела. Минздрав продолжает работу для дополнительных закупок тестов.



Глава Минздрава считает, что, по всей вероятности, скоро Грузия перейдет на тот режим, когда каждая последующая новая статистика инфицированных будет рекордной. Она призвала граждан страны выполнять рекомендации по ношению маски и соблюдению дистанции.



«Сложно говорить, достигнет ли этот показатель трех или пяти тысяч, поскольку мы полностью зависим от добросовестных действий 3,7 миллионов человек», — отметила Тикарадзе.



При этом Тикарадзе отметила, что только накануне, специалисты с помощью онлайн-сервиса управляли 3446 пациентами. Из них прблемными пациентами были 340.



По ее словам, в Кутаиси и Аджарии довольно положительная динамика в плане выздоровления пациентов. Накануне, из клиник в Кутаиси выписались 118 пациентов, а в Аджарии — 181.



Министр также сообщила, что принимать пациентов с температурой будут дополнительные клиники в Сагареджо, Тетрицкаро, Кутаиси, Ахалцихе и Ланчхути. В этом направлении планируется мобилизация 442 коек.



Министр также прокомментировала информацию о том, что Грузию изъяли из списка безопасных стран Евросоюза с точки зрения распространения коронавируса. Тикарадзе отметила, что этот список постоянно меняется, кроме того, во многих странах Европы и без этих рекомендаций действует локдаун и въезд иностранцев запрещен.



ЕС рекомендовал странам содружества ограничить гражданам Грузии, Туниса и Канады возможность пересекать границу. В списке «безопасных» стран осталось только девять.



«Ограничат гражданам Грузии возможность путешествовать или нет, это решит Евросоюз. Очень много европейских стран сегодня говорят о локдауне, исходя из этого, я не могу придавать этому решению большое значение. Это меняющийся компонент, нас вновь могут убрать или потом опять включить в список стран с повышенным риском», — отметила Тикарадзе.



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