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Украина внесла Грузию в список стран «красной зоны»
23.10.2020 20:49
Украина обновила список стран «красной» и «зеленой» зон согласно распространению коронавируса. С учетом эпидемиологической ситуации, в страны «красной зоны» попали Грузия, Польша и Хорватия.
Соответствующую информацию распространяют украинские СМИ со ссылкой на Государственное агентство развития туризма.
В случае возвращения из стран «красной зоны», гражданин Украины обязан пройти самоизоляцию.
В агентстве напомнили, что для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, который покрывает лечение от Covid-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран «красной» зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.
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