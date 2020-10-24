

С 1 сентября по 12 октября наибольшие пожертвования среди оппозиционных партий получила «Лело»

24.10.2020 11:08





Согласно промежуточному отчету департамента мониторинга финансов Службы государственного аудита о финансовом мониторинге выборов 31 октября 2020 года, в период с 1 сентября по 12 октября включительно наибольший доход среди оппозиционных политических партий - 2 599 290 лари получила партия «Лело для Грузии». В этот период партия не получала бюджетных доходов, и данная сумма полностью приходится на пожертвования.



На втором месте по доходам – ​​«Единое национальное движение». Всего за указанный период партия получила 2 миллиона 432 тысячи 831 лари. Отсюда 10 тысяч 687 лари в виде бюджетных доходов, а 2 миллиона 295 тысяч 309 лари в виде пожертвований.



Партия «Стратегия Агмашенебели» за тот же период, с 1 сентября по 12 октября, получила доход в размере 2 миллиона 42 тысячи 318 лари, из которых 26 тысяч 813 лари - в виде бюджетных доходов, а 2 миллиона 15 тысяч 505 лари - за счет пожертвований.



За указанный период «Альянс патриотов» получил 2 миллиона 34 тысячи 847 лари, из которых 148 тысяч - бюджетные доходы, а 1 миллион 886 тысяч 805 лари - пожертвования.



С 1 сентября по 12 октября включительно «Европейская Грузия» получила 1 миллион 773 тысячи 699 лари, из которых 107 тысяч 387 лари - бюджетные доходы, а 1 миллион 646 тысяч 295 лари - пожертвования.



Как отмечается в отчете, в период с 1 сентября по 12 октября включительно все избирательные субъекты (всего 62 избирательных субъекта) получили в виде дохода 23 миллиона 846 тысяч 652 лари.



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