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С 1 сентября по 12 октября «Грузинской мечте» пожертвовали 10 139 707 лари
24.10.2020 11:14
Согласно промежуточному отчету департамента мониторинга финансов Службы государственного аудита о финансовом мониторинге выборов 31 октября 2020 года, партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» в период с 1 сентября по 12 октября получила в виде доходов в общей сложности 10 миллионов 355 тысяч 212 лари.
Отсюда бюджетные доходы составляют 215 тысяч 505 лари, а в виде пожертвований партия получила 10 миллионов 139 тысяч 707 лари.
Для справки, в промежуточном отчете представлена информация о расходах осуществленных политическими партиями и избирательными субъектами, доходах, результатах текущего мониторинга в предвыборный период к парламентским выборам 2020 года, выборам в Верховный совет Аджарской Автономной Республики, промежуточных выборов в сакребуло и внеочередных выборов мэров муниципалитета.
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