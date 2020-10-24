

Хазарадзе: «Лело» станет главной оппозиционной силой

24.10.2020 11:20





По заявлению лидера «Лело для Грузии» Мамуки Хазарадзе, партия начинает новое шествие к победе Грузии вместе с «Лело», новыми лицами, новыми идеями и программой. По его словам, у них очень амбиционный план и до выборов «Лело» станет главной оппозиционной силой. Об этом Хазарадзе заявил во время видеовключения на мероприятии «Лело» в Кутаиси.



«Через несколько дней мы объявим конкретный план для наших сокомандников, формулу победы, то, как мы должны стать главной оппозиционной силой до выборов, как выиграть эти выборы и как сформировать новое коалиционное правительство вместе с другими оппозиционными силами. Правительство сформирует «Лело» и осуществит «план Маршалла», - заявил Мамука Хазарадзе.



По словам Хазарадзе, после победы на выборах они предпримут новые шаги, что будет означать отказ от прошлой политики, старых лиц. Как отметил председатель «Лело», партия станет главной оппозиционной силой и с первого же дня начнет реконструкцию страны.



«Мы начинаем новое шествие к победе Грузии, вместе с «Лело», с новыми лицами, с новыми идеями и программой. Новую жизнь с нового истока мы начнем 31 октября.



Для Кутаиси у нас есть очень серьезная программа в соответствии с нашим «планом Маршалла». Кутаиси превратится в логистический, воздушный, торговый, финансовый эпицентр и для этого все подготовлено. Проект Анаклии будет в органической связи с Кутаиси и эти две жилы будут одними из самых сильных движущих сил грузинской экономики», - заявил Хазарадзе.



Эту информацию распространила пресс-служба «Лело».



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