

Надирашвили: «Грузинская мечта» использует СГБ и МВД не для борьбы с криминалом, а против политических оппонентов

24.10.2020 13:20





По словам мажоритарного кандидата «Европейской Грузии» в Рустави и Гардабани Ирмы Надирашвили, власть председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили использует полицию и службу госбезопасности не для борьбы с криминалом, а против своих политических оппонентов.



«Факт один, Министерство ВД и СГБ являются политическим оружием «Грузинской мечты». Они не выполняют свою основную обязанность - борьбу с криминалом, они включены в выборы и полицией и СГБ борются со своими политическими противниками.



Это влечет обвал институтов и взрыв криминала. То, что произошло в Зугдиди, было прямым поощрением грабежа и разбоя.



Соответственно, Бидзине Иванишвили осталось находиться у власти всего несколько дней. После этого он не сможет наносить ущерб и рушить страну», - сказал Надирашвили.



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