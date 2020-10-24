|
|
Надирашвили: «Грузинская мечта» использует СГБ и МВД не для борьбы с криминалом, а против политических оппонентов
24.10.2020 13:20
По словам мажоритарного кандидата «Европейской Грузии» в Рустави и Гардабани Ирмы Надирашвили, власть председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили использует полицию и службу госбезопасности не для борьбы с криминалом, а против своих политических оппонентов.
«Факт один, Министерство ВД и СГБ являются политическим оружием «Грузинской мечты». Они не выполняют свою основную обязанность - борьбу с криминалом, они включены в выборы и полицией и СГБ борются со своими политическими противниками.
Это влечет обвал институтов и взрыв криминала. То, что произошло в Зугдиди, было прямым поощрением грабежа и разбоя.
Соответственно, Бидзине Иванишвили осталось находиться у власти всего несколько дней. После этого он не сможет наносить ущерб и рушить страну», - сказал Надирашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна