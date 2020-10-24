

Деканоидзе - Правительство использует пандемию для сохранения своей власти

24.10.2020 13:32





В объединенной оппозиции «Сила в единстве» заявляют, что правительство Грузии пытается использовать пандемию для фальсификации выборов.



Как заявила сегодня на брифинге представитель партии «Единое национальное движение», кандидат в мажоритарные депутаты парламента Грузии Хатия Деканоидзе, 26 октября истекает срок регистрации для избирателей, находящихся в самоизоляции, и неясно, как будут участвовать в выборах те избиратели, которые перейдут в самоизоляцию после 26 октября.



В оппозиции также заявляют о «непрозрачности» списков избирателей, внесенных для голосования посредством переносного ящика для голосования.



«Я имею в виду то, что например, в нашем районе открыто четыре спецучастка, и мы до сих пор не знаем, сколько человек там зарегистрировано. Нам говорят, что на этих спецучастках будут голосовать люди, находящиеся в самоизоляции и ковид-инфицированные, список которых мы узнаем за два-три дня до выборов. Мы обязательно перепроверим эти списки. Обязательно надо идти на выборы, при этом с соблюдением правил безопасности. Это необходимо для того, чтобы правительство не присвоило наши голоса. Все, кто находится в самоизоляции, должны зарегистрироваться и предоставить свои данные в окружные комиссии, чтобы и эти голоса не были использованы для фальсификации. Мы не собираемся уступать ни единого голоса. Мы предупреждаем председателей участковых и окружных комиссий, назначенных штабом «Грузинской мечты », не смейте красть голоса наших избирателей или прибегать к другим манипуляциям, потому что это будет очень плохим решением лично для вас», — сказала Хатия Деканоидзе.





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