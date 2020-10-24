

Гамкрелидзе: Нижайше прошу всех, соблюдайте правила

24.10.2020 14:26





Нижайше прошу всех, соблюдайте правила, установленные государством, иначе пандемия не отступает, — с таким призывом к населению Грузии глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе обратился по завершению рабочего заседания членов правительственного межведомственного совета.



По заявлению Гамкрелидзе, пандемия продлится ещё долго, и гражданам придется привыкнуть к жизни с соблюдением соответствующих регуляций.



«Эпидемическая ситуация во всем мире остается напряженной и становится все более напряженной во всем мире. Особенно в нашем регионе, в Европе. В мире уже больше 42 миллионов инфицированных, и сегодня был антирекорд — 490 000 новых случаев. Очень важно, что в европейском регионе зарегистрировано около 200 000 новых случаев. То есть европейский регион — один из самых быстрорастущих по количеству новых случаев. По данным на сегодня, в Грузии у нас 1 941 новый случай. Горячими точками остаются три региона — Аджария, где 320 случаев, у нас идет увеличение случаев в Тбилиси — 1034 новых случая, а также в Имерети — 258 случаев, значительно увеличились случаи в Квемо Картли — 107 случаев. Это снова и снова связано с большими собраниями. Было свадебное застолье, что привело к вспышке эпидемии в одном из сёл, а затем и в учебном заведении», — рассказал Амиран Гамкрелидзе.





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