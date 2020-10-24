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Гоциридзе: Власть обрекла народ своей неразумной политикой
24.10.2020 16:53
Лидер фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе заявляет, что власть своей неразумной политикой обрекла народ.
«Правительство предупреждает нас, что в Грузии коронавирусом в день могут заразиться 4 тысячи человек и приучает «относиться с пониманием». Это катастрофа. Элементарная арифметика, что за этим следует.
На Земле не случалось тысячи случаев на миллион жителей. Это означает, что при таком подходе, например, в Италии должны заболевать 60 тысяч человек в день (в то время как за восемь месяцев инфицированы 485 тысяч человек), или в Америке 320 тысяч в день, что невообразимо. Власть своей неразумной политикой обрекла народ», - пишет Гоциридзе в «Фейсбуке».
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