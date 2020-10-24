

Саакашвили предлагает изменить стратегию борьбы с коронавирусом в Грузии

24.10.2020 20:33





Экс-президент Грузии и кандидат в премьеры страны от коалиции «Сила в единстве» Михеил Саакашвили планирует создать «национальный комитет спасения» для борьбы с коронавирусом в том случае, если оппозиция победит на парламентских выборах 31 октября. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мтавари».



Саакашвили указал, что сейчас темпы распространения заболевания в Грузии гораздо выше, чем в Украине или в Италии, когда эпидемия в этой стране была на пике. По его словам, эта тенденция неизбежно приведет к новым смертям, поскольку в условиях перегруженной системы здравоохранения квалифицированную медицинскую помощь не смогут получить тысячи граждан.



«С теми цифрами, которые мы видим сейчас в Грузии, в последующие полгода мы потеряем жизни 50-60 тысяч человек… Это невообразимо высокий показатель для Грузии», — заявил Саакашвили.



Экс-президент считает, что нынешняя ситуация стала следствием неэффективного управления. В частности, он резко раскритиковал правительство «Грузинской мечты» за создание карантинных зон в гостиницах для граждан, возвращающихся из-за границы. Саакашвили уверен, что трата колоссальных денежных ресурсов на эту инициативу была бессмысленной.



«Они не сделали никаких запасов, не переподготовили медперсонал, больницы», — заявил он.



Политик готов лично координировать работу «национального комитета спасения». При этом он считает, что в него должны войти не только члены нового правительства, но и оппозиция.



«Там должны быть политики. Там должно быть как правительство, так и оппозиция. Все должны участвовать. Я готов сесть за один стол и работать даже с самыми неприемлемыми типами, с Гахария, который [к тому времени] уже перейдет в оппозицию», — сказал Саакашвили.



К работе комитета политик предлагает привлечь как «трех мушкетеров» — нынешний менеджмент Национального центра по контролю заболеваний, так и грузинских врачей, которые работают в ведущих исследовательских институтах или больницах Европы и США. Одновременно Саакашвили считает необходимым пригласить в Грузию зарубежных специалистов.



Завершив свой второй президентский срок в 2013 году, Саакашвили покинул Грузию. Сейчас он проживает в Украине, у него украинское гражданство, он занимает пост главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.



С конца февраля и до сегодняшнего дня в Грузии выявлено 26 503 случая инфицирования. Из них выздоровели 10 163, скончались 193 пациента с подтвержденным коронавирусом.



По прогнозам специалистов, Грузия достигнет нового пика заболеваемости COVID-19 через две или три недели. До этого момента ежедневно в стране будут фиксироваться рекорды по числу фактов инфицирования. Эпидемиологи ожидают, что уже в начале ноября показатель суточного прироста может перевалить за три тысячи.



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