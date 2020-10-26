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Алиев хотел бы иметь отношения с Арменией на уровне стратегических отношений с Грузией
26.10.2020 11:02
Сейчас сложно прогнозировать, что произойдет. Это зависит не только от нас, потому что войну ведет не одна страна. Это не односторонний процесс – по данным азербаджанских СМИ, об этом президент страны Ильхам Алиев заявил в интервью Fox News.
По его словам, он хочет глубокой интеграции региона Южного Кавказа.
«Я хочу глубокой интеграции южнокавказского региона. Хочу увидеть, как когда-то в будущем наши стратегические отношения с другой страной Южного Кавказа - Грузией, в определенном смысле станут примером для отношений между Азербайджаном и Арменией. Потому что все войны заканчиваются и наступает мир», - сказал Алиев.
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