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С сегодняшнего дня семейные врачи страховых компаний подключатся к управлению коронавирусом
26.10.2020 12:33
«С сегодняшнего дня семейные врачи страховых компаний подключатся к управлению коронавирусом», — заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.
«Наши граждане платят довольно крупные суммы за свои страховые полисы. Соответственно, это обязательство есть у всех страховых компаний и семейных врачей, кто участвует в данной программе», — заявила Тикарадзе.
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