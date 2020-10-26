

С сегодняшнего дня семейные врачи страховых компаний подключатся к управлению коронавирусом

26.10.2020 12:33





«С сегодняшнего дня семейные врачи страховых компаний подключатся к управлению коронавирусом», — заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.



«Наши граждане платят довольно крупные суммы за свои страховые полисы. Соответственно, это обязательство есть у всех страховых компаний и семейных врачей, кто участвует в данной программе», — заявила Тикарадзе.



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