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В целях создания резерва медперсонала будут обучены старшекурсники соответствующих направлений
26.10.2020 12:36
Старшекурсники соответствующих направлений пройдут быстрый курс, чтобы был создан резерв медперсонала и при необходимости, они были задействованы в медицинском менеджменте ковида, — об этом на брифинге в администрации правительства заявил министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели.
«Сегодня на Межведомственном совете мы приняли решение, что старшекурсники соответствующих направлений будут переподготовлены, они пройдут быстрый курс, чтобы был создан резерв медперсонала, и при необходимости они были задействованы в медицинском менеджменте ковида и помогли нашим врачам.
Сегодня я встречаюсь с ректорами медицинских университетов, а также с руководителями медицинских факультетов. Мы начнем этот процесс, и максимум через неделю у нас уже будет база старшекурсников медицинского направления, которые прошли этот быстрый тренинг. В случае необходимости будет полная готовность участвовать в процессе и помочь нашим врачам. Курс подготовки будет включать множество аспектов, и в зависимости от ситуации, в которой врачам понадобится помощь, будут помогать старшекурсники», — заявил Михаил Чхенкели.
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