

Граждане смогут идентифицировать своих семейных врачей по личному номеру - министр

26.10.2020 14:07





«Каждый гражданин сможет узнать, кто его семейный врач на специальном сайте», — заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.



По словам министра, процесс будет завершен в ближайшее время.



«Часть нашего плана — познакомить каждого гражданина с семейными врачами и, соответственно, сообщить их контактные номера. Мы опубликуем телефоны врачей в кратчайшие сроки, предварительно согласовав это с ними. Предположительно, номера будут размещены на сайте, и каждый гражданин сможет идентифицировать своего семейного врача по личному номеру», — сказала Екатерина Тикарадзе.





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