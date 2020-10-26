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Мэрия Тбилиси «переподготовит» граждан, которые потеряли работу из-за пандемии


26.10.2020   14:35


Мэрия Тбилиси запускает программу по «переподготовке и содействию занятости» граждан, пострадавших от пандемии коронавируса. Инициатива призвана обеспечить профессиональное обучение и оказать помощь в трудоустройстве тем, кто лишился стабильного дохода. Заинтересованные лица смогут пройти онлайн регистрацию с 26 октября по 10 ноября на сайте www.dasakmdi.ge.

Для того, чтобы подключиться к программе необходимо быть старше 18-ти лет, иметь столичную регистрацию, а также справку об увольнении периода пандемии или же документ о получении государственной финансовой поддержки.

Обучение будет проходить на базе профессиональных училищ и начнется 15 ноября. Продолжительность краткосрочных программ обучения — 2 месяца.

«В рамках программы Центр профессионального обучения Глдани, Колледж Икарус, Колледж Мермис и Колледж Спектрум преподают в более чем 30 областях, включая строительство, инженерию, дизайн, общепит, информационные технологии и транспорт», — сообщает мэрия Тбилиси.

Напомним, по данным Министерства финансов Грузии, пандемия коронавируса лишила дохода порядка 100 тысяч граждан. Впрочем, по словам специалистов, эта цифра скорее всего гораздо выше.

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