

Мэрия Тбилиси «переподготовит» граждан, которые потеряли работу из-за пандемии

26.10.2020 14:35





Мэрия Тбилиси запускает программу по «переподготовке и содействию занятости» граждан, пострадавших от пандемии коронавируса. Инициатива призвана обеспечить профессиональное обучение и оказать помощь в трудоустройстве тем, кто лишился стабильного дохода. Заинтересованные лица смогут пройти онлайн регистрацию с 26 октября по 10 ноября на сайте www.dasakmdi.ge.



Для того, чтобы подключиться к программе необходимо быть старше 18-ти лет, иметь столичную регистрацию, а также справку об увольнении периода пандемии или же документ о получении государственной финансовой поддержки.



Обучение будет проходить на базе профессиональных училищ и начнется 15 ноября. Продолжительность краткосрочных программ обучения — 2 месяца.



«В рамках программы Центр профессионального обучения Глдани, Колледж Икарус, Колледж Мермис и Колледж Спектрум преподают в более чем 30 областях, включая строительство, инженерию, дизайн, общепит, информационные технологии и транспорт», — сообщает мэрия Тбилиси.



Напомним, по данным Министерства финансов Грузии, пандемия коронавируса лишила дохода порядка 100 тысяч граждан. Впрочем, по словам специалистов, эта цифра скорее всего гораздо выше.





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