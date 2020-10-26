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Мэр Ахалкалаки и председатель Сакребуло инфицированы COVID-19
26.10.2020 18:01
Мэр Ахалкалаки Юрик Унанян и председатель Сакребуло Наири Ирицян заболели коронавирусом. Состояние мэра Ахалкалаки оценивается как умеренно тяжелое, а состояние мэра Сакребуло – легкое.
Мэр Юрик Унанян проходит лечение в больнице Гори, врачи оценивают его состояние как средне тяжелое. В разговоре с
«Насколько мне известно, его состояние нормальное, мы с ним в ежедневном контакте. Все члены семьи мэра также заражены COVID-19. Мэр с женой находятся в больнице, а сын, невестка и внуки лечатся в домашних условиях», – сказал один из родственников мэра Ахалкалаки.
21 октября COVID-19 также подтвердился у председателя Ахалкалакского Сакребуло Наири Ирицяна. В разговоре с JNEWS Ирицян отметил, что болезнь протекает в легкой форме, и он уже идет на поправку. Из симптомов у него в основном была температура и потеря вкуса. Его жена и сын также болеют.
«У нас была температура 37,5, которая длилась 4-5 дней. В первые дни был очень неприятный привкус во рту, болели глаза по бокам, и ужасная головная боль. Вы просыпаетесь уставшим, мучает сухой кашель, и что-то в этом роде. Вкус уже 2-3 дня как вернулся. Я хотел бы призвать наше население обязательно пройти тест при наличии каких-либо симптомов и не распространять инфекцию. Я уверен, что многие больны, но скрывают это. Молодые люди здоровы, и они легче переносят, многие даже не чувствуют, что больны, у пожилых есть сопутствующие заболевания, естественно, они хуже переносят это», – в разговоре с JNEWS сказал Наири Ирицян.
Следует отметить, что на данный момент в Самцхе-Джавахети 259 человек заражены коронавирусом.
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