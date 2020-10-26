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Нателашвили: Заглянул в сердца кахетинцев, и победа начнется с Кахети
26.10.2020 22:53
Лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили провел встречу со сторонниками в Телави и представил кандидата в мажоритарные депутаты от Ахмета-Телави-Кварели-Лагодехи Николоза Вардошвили.
Шалва Нателашвили ознакомил сторонников с предвыборной программой партии и подробно рассказал о путях решения проблем, о которых «Лейбористская партия» позаботится в случае победы.
Лидер «Лейбористской партии» подверг критике правительство «Грузинской мечты» и их восьмилетнее правление. Он призвал своих сторонников принять активное участие в выборах, чтобы изменить существующий режим.
«Наша заключительная встреча прошла в Кахети. Кахети решил судьбу этого правительства, и после 31 октября режима Иванишвили больше не будет. Я хорошо видел это в глазах кахетинцев, я смотрел в их сердца, и победа начнется с Кахетии, как это исторически сложилось. Кахетинец побеждал всех наступающих врагов, и кахетинцы вместе со всей Грузией прогонят внутренних и внешних врагов», — заявил Нателашвили.
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