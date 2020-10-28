

Адам Кинзингер: Выборы в Грузии должны пройти без вмешательства и инцидентов

28.10.2020 10:49





Выборы должны пройти без вмешательства и инцидентов, - об этом заявил грузинской редакции «Голоса Америки» сопредседатель группы друзей Грузии в Конгрессе США Адам Кинзингер, откликнувшись на приближающийся день голосования в Грузии и его значение.



По его словам, он будет наблюдать за выборами.



«Я искренне надеюсь, что грузинский народ сможет в эти выходные принять участие в справедливом и прозрачном избирательном процессе, результат которого будет решен только грузинским народом. Это важный шаг для их демократии, и должен быть проведен без вмешательства и инцидентов. Как сопредседатель группы друзей Грузии Палаты представителей, в эти выходные я буду наблюдать за ходом выборов и продолжу играть активную роль, чтобы Грузия осталась важным партнером Соединенных Штатов», - заявил Кинзингер.



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