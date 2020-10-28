

Давид Бакрадзе: 31 октября - это выбор между тьмой и светом, развитием и отступлением назад

28.10.2020 11:06





В страну вернулись криминал и хаос – когда один человек с автоматом может победить всю государственную систему и навязать свою волю – такова сегодняшняя Грузия и именно этой Грузии нужны переломные изменения и «Европейская Грузия», - заявил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе на подытоживающей предвыборную кампанию встрече в Тбилиси.



По его словам, «Европейская Грузия» - это команда, которая принесет переломные изменения.



«Народ больше не хочет того, что происходит в стране в течение последних лет, народ больше не хочет нужды и бедности, не хочет безработицы, безнадежности и проблем со стороны властей. Обществу и стране нужны переломные изменения и мы «Европейская Грузия» - номер 2, являемся той командой, которая принесет эти переломные изменения», - отметил Бакрадзе.



По его же словам, 31 октября – это день переломного выбора, когда решается судьба не политиков, а народа.



«31 октября – это выбор между тьмой и светом, развитием и отступлением назад, переломными изменениями и болотом», - заявил Бакрадзе.



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