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Давид Бакрадзе: 31 октября - это выбор между тьмой и светом, развитием и отступлением назад
28.10.2020 11:06
В страну вернулись криминал и хаос – когда один человек с автоматом может победить всю государственную систему и навязать свою волю – такова сегодняшняя Грузия и именно этой Грузии нужны переломные изменения и «Европейская Грузия», - заявил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе на подытоживающей предвыборную кампанию встрече в Тбилиси.
По его словам, «Европейская Грузия» - это команда, которая принесет переломные изменения.
«Народ больше не хочет того, что происходит в стране в течение последних лет, народ больше не хочет нужды и бедности, не хочет безработицы, безнадежности и проблем со стороны властей. Обществу и стране нужны переломные изменения и мы «Европейская Грузия» - номер 2, являемся той командой, которая принесет эти переломные изменения», - отметил Бакрадзе.
По его же словам, 31 октября – это день переломного выбора, когда решается судьба не политиков, а народа.
«31 октября – это выбор между тьмой и светом, развитием и отступлением назад, переломными изменениями и болотом», - заявил Бакрадзе.
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