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Выборы в Грузии: какие телеканалы опубликуют данные экзитполов


28.10.2020   11:57


«Имеди», «Формула», «Мтавари Архи» и «Рустави-2» представят зрителям результаты экзитполов 31 октября, сразу после закрытия участков.

Как сообщили Netgazeti на «Мтавари Архи» телеканал представит результаты экзитпол проводимого международной компанией IPSOS S.A., а «Формула» предложит зрителям экзитпол, подготовленный Edison Research.

Что касается телеканала «Имеди», то для них экзитпол подготовит американская компания Public Opinion Strategies, а «Рустави-2» — британская компания Survation.

Кроме того, параллельный подсчет голосов планирует неправительственная организация Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED).

Как сообщают в организации, ISFED будет иметь 1000 наблюдателей по всей стране, которые будут участвовать в параллельном подсчете голосов после окончания дня голосования.

Парламентские выборы 2020 года в Грузии состоятся 31 октября.

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