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Выборы в Грузии: какие телеканалы опубликуют данные экзитполов
28.10.2020 11:57
«Имеди», «Формула», «Мтавари Архи» и «Рустави-2» представят зрителям результаты экзитполов 31 октября, сразу после закрытия участков.
Как сообщили Netgazeti на «Мтавари Архи» телеканал представит результаты экзитпол проводимого международной компанией IPSOS S.A., а «Формула» предложит зрителям экзитпол, подготовленный Edison Research.
Что касается телеканала «Имеди», то для них экзитпол подготовит американская компания Public Opinion Strategies, а «Рустави-2» — британская компания Survation.
Кроме того, параллельный подсчет голосов планирует неправительственная организация Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED).
Как сообщают в организации, ISFED будет иметь 1000 наблюдателей по всей стране, которые будут участвовать в параллельном подсчете голосов после окончания дня голосования.
Парламентские выборы 2020 года в Грузии состоятся 31 октября.
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