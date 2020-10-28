

Выборы в Грузии: какие телеканалы опубликуют данные экзитполов

28.10.2020 11:57





«Имеди», «Формула», «Мтавари Архи» и «Рустави-2» представят зрителям результаты экзитполов 31 октября, сразу после закрытия участков.



Как сообщили Netgazeti на «Мтавари Архи» телеканал представит результаты экзитпол проводимого международной компанией IPSOS S.A., а «Формула» предложит зрителям экзитпол, подготовленный Edison Research.



Что касается телеканала «Имеди», то для них экзитпол подготовит американская компания Public Opinion Strategies, а «Рустави-2» — британская компания Survation.



Кроме того, параллельный подсчет голосов планирует неправительственная организация Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED).



Как сообщают в организации, ISFED будет иметь 1000 наблюдателей по всей стране, которые будут участвовать в параллельном подсчете голосов после окончания дня голосования.



Парламентские выборы 2020 года в Грузии состоятся 31 октября.



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