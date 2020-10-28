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Мезвришвили: Безопасность в избирательном процессе будет полностью гарантирована
28.10.2020 12:47
Приближаются очень важные выборы, соответствующие службы, ЦИК, эпидемиологи очень активно работали в связи с правилами, и мы можем с уверенностью сказать, что безопасность во время выборов будет полностью гарантирована, — заявила на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета глава администрации правительства Натия Мезвришвили.
«Как известно, приближаются очень важные выборы. Соответствующие службы, ЦИК и эпидемиологи довольно активно работали в связи с правилами. Мы можем с уверенностью сказать, что в процессе выборов безопасность будет полностью гарантирована», - отметила Мезвришвили.
По ее словам, правила были разработаны на основе рекомендаций эпидемиологов, и выборы будут безопасными как для наблюдателей, так и для избирателей.
«Эти правила были разработаны на основе рекомендаций эпидемиологов, и как наблюдатели будут иметь возможность наблюдать в безопасной обстановке, так и избиратели смогут сделать выбор в безопасной обстановке. Максимум был сделан для того, чтобы право на голосование каждого человека было реализовано, несмотря на пандемию. Участие в выборах совершенно безопасно, и мы призываем граждан принять участие в выборах», - отметила Натия Мезвришвили.
Глава администрации правительства еще раз призвала граждан максимально соблюдать правила, в том числе носить маски в открытом пространстве.
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