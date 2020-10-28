

Кто с кем: партии о создании коалиций в парламенте

28.10.2020 12:54





Какова стратегия недавно сформированных или уже имеющих политический стаж партий? Как они поступят, если будут лишены возможности самостоятельно сформировать большинство, без других политических сил? Ведь, если ни одна партия не наберет ни конституционного, ни простого большинства, то новое правительство может стать коалиционным – то есть состоять из представителей нескольких партий.



В этом году парламентские выборы в Грузии пройдут в другом формате, что даст возможность большему количеству партий пройти в законодательный орган, потому что в настоящее время избирательный порог составляет всего 1 процент вместо 5 процентов, то есть партия, получившая один процент голосов, будет иметь возможность провести в парламент своего депутата. При этом партия, не набравшая 40 процентов голосов, больше не будет иметь права формировать однопартийное правительство. Правительство будет сформировано партией или партийной коалицией, в которую войдут 76 депутатов.



Партия «Единое национальное движение», которая участвует в выборах в составе блока «Единое национальное движение — объединенная оппозиция», исключает создание коалиции с «Грузинской мечтой», но поддерживает единство оппозиции.



«Европейская Грузия» и «Статегия Агммашенебели» исключают возможность объединения в коалицию с «Грузинской мечтой» и не поддерживают выдвижение Михеила Саакашвили кандидатом на пост премьер-министра.



Со своей стороны, представители «Грузинской мечты» заявляют, что им не придется вступать в коалицию, поскольку «Грузинская мечта» наберет достаточно голосов для самостоятельного формирования правительства.



В «Лело» заявили, что партия будет лидирующей оппозиционной партией, вокруг которой будет сформирована правительственная коалиция. Однако в опубликованных предвыборных опросах «Лело» не выглядит главной оппозиционной силой.



В партии «Граждане», заявляют, что после прохождения в парламент партия не будет поддерживать «Грузинскую мечту», Михеила Саакашвили и любые пророссийские силы.



В целом по формированию правительства партия будет консультироваться с оппозиционными партиями.



«Альянс патриотов Грузии» заявляет, что о коалиции не может быть и речи с «Европейской Грузией», «Национальным движением». По конкретным вопросам возможно сотрудничество с другими партиями.



В партии «Свободная Грузия» считают, что до результатов выборов сложно говорить о коалициях, но они готовы к тематическому сотрудничеству, не требующему идеологических компромиссов.



«Лейбористская партия» заявляет, что готова сотрудничать со всеми оппозиционными силами, но не будет сотрудничать с «Грузинской мечтой».



В «Гирчи» поддерживают создание парламентской фракции, предварительным условием для ее создания партия называет приверженность к уже ранее достигнутому соглашению с оппозицией.



«Социал-демократическая партия» не будет сотрудничать с «Национальным движением» и его союзниками. Партия готова сотрудничать с «Грузинской мечтой».



«Наша Грузия – Альянс солидарности», также готова к коалиции с «Грузинской мечтой» и готова стать главной оппозиционной силой. Если есть угроза, что «Национальное движение» и его ветви сформируют правительство.



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