

Кобахидзе: Исследование IPM по заказу радикальной оппозиции должно быть оценено как выходящее за всякие рамки

28.10.2020 14:33









«Мы обещаем нашим гражданам и нашим международным партнерам, что «Грузинская мечта» сделает все возможное для проведения выборов в соответствии с высочайшими демократическими стандартами», — заявил сегодня на брифинге исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



По его словам, в последние недели общественность стала свидетелем того, как представители радикальной оппозиции устраивали жестокие провокации в разных регионах. Он еще раз призвал сторонников и активистов «Грузинской мечты» не поддаваться на провокации радикальной оппозиции.



«О деструктивных намерениях радикальной оппозиции свидетельствуют акценты в их фальсифицированных исследованиях, а также формы пропаганды этих исследований. Общественность уже хорошо осведомлена о том, что радикальная оппозиция использует исследования не для изучения общественного мнения, а как инструмент влияния на него. Однако их попытки обречены на провал. За всякие рамки выходит исследование IPM, проведенное по заказу радикальной оппозиции, которая тесно связана с ними, где был задан вопрос — какая форма протеста будет приемлема для вас, если вы не будете удовлетворены результатами выборов. Гражданам были предложены удивительные варианты ответов в виде блокирования госучреждений и голодовок, захват государственных зданий и использование физической или вооруженной силы для удовлетворения требований. Это означает, что, как и в 2016, 2018 и другие годы, радикальная оппозиция рассматривает сценарий вооруженного восстания и изучает, как граждане отреагируют, если радикальная оппозиция примет форму вооруженного противостояния против государства. Это совершенно шокирующий факт и не менее шокирующая реакция представителей их партнерской исследовательской компании на вопрос журналиста по этому поводу. Исследовательские компании проинформированы и знают реальное настроение населения», — заявил Кобахидзе.



По его словам, представители IPM точно знают, что у их фаворитных политических групп нет перспектив для победы на выборах.





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