

Бокерия: Правительство планирует полностью закрыть страну

28.10.2020 15:37





«Грузинская мечта» планирует объявить о полном закрытии страны со 2 ноября», - заявил сегодня на брифинге мажоритарный кандидат от «Европейской Грузии» в Потийском, Хобийском и Сенакском округах Гига Бокерия.



По словам политика, у партии есть информация о том, что «перед вторым туром правительство собирается обеспечит себе гарантии победы, поскольку хорошо знает, что не выиграет выборы».



Бокерия призывает представителей «Грузинской мечты» и «Национального движения» принять участие в дебатах и провести основательную дискуссию на эту тему.



«По имеющейся у нас достоверной информации, «Грузинская мечта» планирует объявить локдаун с понедельника (2 ноября). Этим шагом они собираются дать своей партии фору перед вторым туром, поскольку понимают, что не выиграют выборы. Мы просим телеканалы обратить серьезное внимание на этот вопрос, потому что на карту поставлено не только демократическое будущее страны, но и здоровье населения и благополучие каждого гражданина», - сказал Бокерия.



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