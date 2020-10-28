

Мачавариани: «Грузинская мечта» следует старому сценарию

28.10.2020 16:20





«Грузинская мечта», похоже, следует старому сценарию, что оппозиция, по их мнению, является деструктивной, врагом страны, и только лишь «Грузинская мечта» патриот этой страны, - так оценивает эксперт Вано Мачавариани заявление исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, что оппозиция «рассматривает сценарий вооруженного восстания».



По словам Мачавариани, целью этого заявления Кобахидзе является вызвать ажиотаж.



«Это неправильно. Обвинение оппозиционных партии в том, что они против государства, в первую очередь наносит ущерб «Грузинской мечте». Заявление Ираклия Кобахидзе, которое не отличается большим доверием, хочет внести ажиотаж, и я уверен, что будет воспринято как несерьезное. Я бы посоветовал «Грузинской мечте» быть более сконцентрированными на потребностях избирателей, чем на внесении конспирологических теорий - будь то революционные штабы, Давид Гареджи или другие очень несерьезные и несущих вред для государства», - сказал Мачавариани.



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