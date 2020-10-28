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Премьер: Глобальная пандемия охватила все сферы нашей социальной жизни
28.10.2020 19:13
Тбилиси с каждым годом становится все более европейским городом, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил во время представления кандидата в мажоритарные депутаты «Грузинской мечты» в Надзаладевском районе Тбилиси Михаила Кавелашвили.
По словам премьера, в ближайшие 5 лет экономический рост Грузии будет одним из самых высоких в Восточной Европе.
«Глобальная пандемия охватила все сферы нашей социальной жизни. Самое главное, что мы не можем остановиться, потому что, когда мы заботимся о здоровье граждан, мы думаем о нашей экономике и появлении рабочих мест. Мы не можем остановиться, потому что понимаем, что дорого каждое рабочее место в этой стране. Так что мы продолжим строить дороги, строить университеты, открывать и строить футбольные стадионы, мы будем делать все это вместе.
Мы должны понимать и верить, что в течение следующих 5 лет экономический рост Грузии будет одним из самых высоких в Восточной Европе.
Все мы должны понимать, что нужно продолжить серьезные инвестиции в инфраструктурные проекты. В течение следующих 4 лет правительство Грузии потратит как минимум 20 миллиардов лари в качестве капитальных затрат в системной инфраструктуре страны.
В последние годы мы видим, какие новшества, комфортная среда проживания создаются в Тбилиси. Тбилиси с каждым годом становится все более европейским городом. Но не будем забывать, мы обязаны думать и заботиться о стране. У нас должны быть равные условия для всех граждан», - сказал премьер.
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