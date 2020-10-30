

«Центр развития и демократии» будет наблюдать за парламентскими выборами

30.10.2020 13:23





За парламентскими выборами 2020 года будет следить «Центр развития и демократии (CDD)» в партнерстве с местными и международными наблюдателями, с первой совместной миссией наблюдателей.



Группа мониторинга укомплектована наблюдателями от CDD и немецкой организации «Институт демократии, СМИ и культурного обмена» (IDEM).



Несмотря на вызовы пандемии, международная миссия наблюдателей будет следить за процессом выборов через мобильную группу из 100 человек в десяти регионах по всей стране. Международная мониторинговая миссия также будет следить за избирательными участками для эмигрантов за рубежом в день выборов. Послевыборная миссия по наблюдению представит отчет, охватывающий весь избирательный цикл — предвыборный, в день выборов и после выборов.



Также сегодня местные и международные наблюдатели подписали совместный меморандум с изложением Кодекса поведения миссии.



«Важно наблюдать за выборами в Грузии как в знак поддержки грузин и грузинского гражданского общества. Это важные выборы для грузинского политического процесса и новой конституции.



Я думаю, также важно продемонстрировать определенные принципы, которые мы выполняем, например, что мы профессионалы, беспристрастны, не вмешиваемся в процесс, принимаем во внимание верховенство закона и национальное право, а также международные принципы. Моя личная мотивация — быть рядом с грузинским народом в этот важный день», — заявила журналистам международный наблюдатель IDEM Синтия Шмит-Тилика.



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