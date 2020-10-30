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Председатель правительства Аджарии избран вице-президентом CPMR


30.10.2020   13:41


Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе избран вице-президентом организации "Конференция периферийных морских регионов"(CPMR), сообщает пресс-служба правительства Аджарии.

Рижвадзе будет занимать данный пост в течение двух лет. Кандидатура Рижвадзе утверждена на политическом бюро ассоциации.

По информации правительства Аджарии, CPMR объединяет около 200 миллионов человек и играет важную роль в развитии Европы и соседних регионов. Головной офис организации находится в Брюсселе.

"Ассоциация работает как научный центр в направлении разработки проектов и идей для развития разных областей и инновации", - говорится в заявлении.


Конференция периферийных морских регионов создана в 1973 году, она объединяет 150 регионов в Европе и за ее пределами. Объединение фокусировано на социальное, экономическое и территориальное единство, морскую политику, на рост и доступность синей экономики.

Европейское правление, зеленая энергетика, изменение климата и устойчивое соседское развитие также являются важными сферами деятельности ассоциации.

Сотрудничество с данной организацией дает возможность Грузии участвовать в тех проектах ЕС, которые осуществляются в морской сфере, в области экономики, экологии и туризма.

CPMR является партнером европейских институтов и помогает регионам в разработке проектов и в случае необходимости в получении финансирования ЕС.

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