

Оппозиционные партии договорились не создавать коалиционное правительство с «Грузинской мечтой»

30.10.2020 14:45





Оппозиционные политические партии договорились не создавать коалиционное правительство с партией «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».



Данное соглашение они подписали сегодня в офисе «Лейбористской партии».



Как заявили лидеры политической партии, это беспрецедентное соглашение, согласно которому оппозиционные политики также соглашаются, что оппозиция должна быть вместе против этой власти.



«Верю, что начало строительства это единство. Думаю, что всем нам надоел фон противостояния. Мы хотим начать делать дело в стране. Именно поэтому я подписываю этот документ. Сотрудничество сегодня между оппозицией и завтра между партнерами по коалиции станет ключом к тому, чтобы принести благо стране», - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



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