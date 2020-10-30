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Европейские дипломаты будут наблюдателями на парламентских выборах в Грузии


30.10.2020   15:41


Более 70 команд европейских дипломатов будут наблюдать за парламентскими выборами Грузии на более чем тысячи избирательных участках по всей стране. Так они помогут миссиям ОБСЕ/ODIR, которые из-за пандемии ковида представлены в Грузии ограниченным количеством наблюдателей.

Наблюдателями будут сотрудники представительства ЕС и посольств европейских стран. Миссия по наблюдению пройдет при сотрудничестве с посольствами США и Великобритании.

По словам посла ЕС в Грузии Карла Харцела, главное для Евросоюза не то, кто победит на выборах, а как будет добыта эта победа.

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