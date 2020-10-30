

В выборах 31 октября примут участие 10 845 избирателей, находящихся в стационарных лечебных заведениях и изоляции

30.10.2020 15:51





Центральная избирательная комиссия утвердила специальные списки для избирателей, которые находятся в изоляции.



По информации ЦИК, в выборах 31 октября примут участие 10 845 избирателей, находящихся в изоляции или стационарных лечебных учреждениях (карантин, самоизоляция), которые проголосуют с помощью переносной урны.



Согласно специальным спискам избирателей, утвержденным ЦИК, количество находящихся в самоизоляции избирателей составляет 3 695 человек, а число избирателей (включая медперсонал) в стационарных и карантинных учреждениях — 7 150.



Что касается членов специальных групп, которые будут обслуживать находящихся в изоляции избирателей, а также представителей избирательных субъектов, наблюдательных организаций и СМИ, которые будут наблюдать за процессом и одновременно принимать участие в голосовании, то их количество составляет 1917 человек.



Вместе с тем, как отмечают в ЦИК, находящиеся в самоизоляции избиратели получат текстовое сообщение 30 октября о том, что они примут участие в выборах 31 октября с помощью переносной урны для голосования.



По информации ЦИК, с целью участия избирателей, находящихся в стационарных медицинских учреждениях и изоляции, созданы 127 специальных избирательных участков, которые будут обслуживать избирателей с помощью 311 переносных урн для голосования.



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